Meclis'te güç savaşı

Kılıçdaroğlu'nun CHP Tüzüğü'ne dayanarak TBMM Başkanlığı’na yaptığı başvurunun kabul edilmesi halinde, Özel'in CHP Grup Başkanlığı ünvanı düşecek.

Öte yandan Özel'in bugün CHP Grup Başkanlık Divanı kararıyla milletvekillerini yarın toplantıya çağırması bekleniyor. Böylece Meclis grubunda çoğunluğun kimde olduğunun fiilen test edilecek. Kılıçdaroğlu grup toplantılarının yapılmaması yönünde talimat vermişti. Buna rağmen toplantının gerçekleştirilmesi halinde katılanlar hakkında Kılıçdaroğlu’nun disiplin süreci başlatılması bekleniyor. Özel cephesinin ise olası disiplin süreçlerine karşı önlem almak amacıyla Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki etkisini artırmaya çalıştığı öne sürülüyor.