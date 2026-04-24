Meclis’te özel oturum

Uğur Duyan
04:0024/04/2026, Friday
Fotoğraf: Arşiv
Anıtkabir ziyaretinin ardından Birinci Meclis’te anma töreni düzenlendi. TBMM Genel Kurulu da Numan Kurtulmuş başkanlığında, bayram dolayısıyla özel gündemle toplandı. Kurtulmuş, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, son günlerde yaşanan okul saldırılarına tepki gösterdi. Çocukların hayatını kaybettiği olayların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Çocukların sınıfta öldüğü bir tabloya asla alışamayız” dedi.

REFORM PERSPEKTİFİ GEREKLİ

TBMM’de tüm partilerin uzlaşısıyla bir araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlatan Kurtulmuş, komisyonun olayların nedenlerini araştıracağını ve çözüm önerileri geliştireceğini ifade etti. Çocukların çağın gerekliliklerine uygun yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, eleştirel düşünce ve muhakeme becerilerinin önemine dikkat çekti. Anayasa ve iç tüzük çerçevesinde yeni bir reform perspektifine ihtiyaç olduğunu belirten Kurtulmuş, Meclis’te daha fazla uzlaşı ve katılım çağrısında bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KİLİT TAŞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konuşmasında partisinin kurultaylarına yönelik şaibe davaları ile CHP’li belediyelere dönük yolsuzluk davalarını eleştirirken, ara seçim talebini de yineledi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, “İç cephesi sarsılan milletlerin dış baskılara direnmesi mümkün değildir. İşte bu bakımdan Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye Yüzyılı’nın kilit taşıdır” ifadelerini kullandı.


15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
