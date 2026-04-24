Meclis’te özel oturum

Anıtkabir ziyaretinin ardından Birinci Meclis’te anma töreni düzenlendi. TBMM Genel Kurulu da Numan Kurtulmuş başkanlığında, bayram dolayısıyla özel gündemle toplandı. Kurtulmuş, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, son günlerde yaşanan okul saldırılarına tepki gösterdi. Çocukların hayatını kaybettiği olayların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Çocukların sınıfta öldüğü bir tabloya asla alışamayız” dedi.

TBMM’de tüm partilerin uzlaşısıyla bir araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlatan Kurtulmuş, komisyonun olayların nedenlerini araştıracağını ve çözüm önerileri geliştireceğini ifade etti. Çocukların çağın gerekliliklerine uygun yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, eleştirel düşünce ve muhakeme becerilerinin önemine dikkat çekti. Anayasa ve iç tüzük çerçevesinde yeni bir reform perspektifine ihtiyaç olduğunu belirten Kurtulmuş, Meclis’te daha fazla uzlaşı ve katılım çağrısında bulundu.