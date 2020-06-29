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Gündem Mecliste sandık kuruluyor Seçim maratonu bu hafta başlıyor
POLİTİKA

Meclis’te sandık kuruluyor: Seçim maratonu bu hafta başlıyor

AK Parti Meclis Başkanlığı için yeniden Mustafa Şentop’u aday gösterirken, 2 yıllık dönemin ardından geriye kalan 3 yıllık dönem için grup başkanı, grup başkanvekilleri, grup yönetimi, Başkanlık Divanı üyeleri ve komisyon başkanlıkları yeniden belirlenecek. Bunun için yarın saat 11.00’de Meclis’teki AK Parti grup salonunda sandık kurulacak. AK Parti’nin yanı sıra Meclis’te grubu bulunan partiler de meclis başkanvekili, grup başkanvekili ve komisyon üyelikleri için seçim yapacaklar.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Öte yandan Meclis Başkanlığında seçim maratonu bu hafta başlıyor. 2 Temmuz’da adaylık süreci başlayacak ve 5 gün sürecek. Başkanlık için başvurular 6 Temmuz saat 24.00’de sona erecek. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Şentop’un tekrar aday gösterileceğini açıklamıştı. MHP ise aday göstermeyerek Şentop’u destekleyecek. Meclis Başkanlığı seçimi için 6 Temmuz’dan sonra 5 günlük bir seçim süresi bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, seçimin adaylık başvuru sürecinin bitiminin hemen ardından 7 Temmuz’da yapılması planlanıyor. Cumhur İttifakı adayı Şentop’un üçüncü turda yeniden Meclis Başkanlığına seçilmesi bekleniyor.

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