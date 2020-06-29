Meclis’te sandık kuruluyor: Seçim maratonu bu hafta başlıyor

Öte yandan Meclis Başkanlığında seçim maratonu bu hafta başlıyor. 2 Temmuz’da adaylık süreci başlayacak ve 5 gün sürecek. Başkanlık için başvurular 6 Temmuz saat 24.00’de sona erecek. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Şentop’un tekrar aday gösterileceğini açıklamıştı. MHP ise aday göstermeyerek Şentop’u destekleyecek. Meclis Başkanlığı seçimi için 6 Temmuz’dan sonra 5 günlük bir seçim süresi bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, seçimin adaylık başvuru sürecinin bitiminin hemen ardından 7 Temmuz’da yapılması planlanıyor. Cumhur İttifakı adayı Şentop’un üçüncü turda yeniden Meclis Başkanlığına seçilmesi bekleniyor.