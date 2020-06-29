Meclis’te sandık kuruluyor: Seçim maratonu bu hafta başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı konusunda işçi ve işveren sendikalarına sert tepki: Bunun altında art niyet vardır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ergene Çevre Projesi Işık Göründü törenine videokonferans ile katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, çalışmanın detaylarını aktarmasının ardından kıdem tazminatı ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Erdoğan, 'Son dönemde işçiden işverene kadar huzursuz edecek dedikodular yayılıyor. Biz işçi ve işverenlerin sorunlarına kalıcı çözümler getirmeye çalışıyoruz. Amacımız işçilerin kıdem tazminatlarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve kesin çözümlere kavuşturmaktır. Hep söylerim, 'işveren sendikları, işçi sendikaları, gelin bir araya bu konuyu kendi aranızda halledin.' Kendi aranızda halledemeyip bunu kabine halletsin diyorsanız burada bir art niyet vardır. Kusura bakmayın. Böyle bir art niyete ne Cumhurbaşkanı olarak şahsım nede kabinemiz alet olamayız. Niye kendi aranızda bu işi çözmüyorsunuz? Niye kendi aranızda halledemiyorsunuz? Bizleri işçimizin ve işverenimizin karşısında zor duruma düşürmek veya kötü durumda bırakmak mı istiyorsunuz? Bugüne kadar attığımız her adımda nasıl emekçi kardeşlerimizin yanında yer almışsak, bu konuda da aynı anlayışta hareket edeceğiz'' diyerek işçi ve işveren sendikalarına tepki gösterdi.