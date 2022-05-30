Mehmetçik teröristlere aman vermiyor: Beş PKK'lı daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Terörist neredeyse hedefimiz orası!
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"
Terörist neredeyse hedefimiz orası!
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/YgKLrrX9ZO
Terörist neredeyse hedefimiz orası!