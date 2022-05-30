Mehmetçik teröristlere aman vermiyor: Beş PKK'lı daha öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen beş PKK'lı teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.

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