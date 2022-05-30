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ANKARA

Mehmetçik teröristlere aman vermiyor: Beş PKK'lı daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen beş PKK'lı teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmetçik teröristlere aman vermiyor: Beş PKKlı daha öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

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