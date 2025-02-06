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Mehmetçik yaralarını sarmak için yanlarındaydı

Mehmetçik yaralarını sarmak için yanlarındaydı

Canberk Doğan
04:006/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv.

6 Şubat depremlerinin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgedeki vatandaşların yaralarını sarmak için kapsamlı bir destek operasyonu yürüttü.

31 Aralık 2023’e kadar süren çalışmalarda 1,88 milyar TL’lik harcama yapılırken, 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personel sahada görev aldı. MSB, 57 tabur ve 100 arama kurtarma timiyle bölgeye müdahale etti. 29 arama kurtarma köpeği de çalışmalara katıldı. 65 uçak, 71 helikopter, İHA ve TİHA’lar yardımları bölgeye ulaştırırken, 22 binden fazla vatandaş tahliye edildi. TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri arama kurtarma personeli ve iş makineleri taşırken, TCG İskenderun yaralıları ve depremzedeleri Mersin’e ulaştırdı.



#deprem bölgesi
#Depremzede
#Mehmetçik

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