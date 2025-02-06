Mehmetçik yaralarını sarmak için yanlarındaydı

31 Aralık 2023’e kadar süren çalışmalarda 1,88 milyar TL’lik harcama yapılırken, 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personel sahada görev aldı. MSB, 57 tabur ve 100 arama kurtarma timiyle bölgeye müdahale etti. 29 arama kurtarma köpeği de çalışmalara katıldı. 65 uçak, 71 helikopter, İHA ve TİHA’lar yardımları bölgeye ulaştırırken, 22 binden fazla vatandaş tahliye edildi. TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri arama kurtarma personeli ve iş makineleri taşırken, TCG İskenderun yaralıları ve depremzedeleri Mersin’e ulaştırdı.