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YEREL GÜNDEM

Mehmetçik’e moral oldunuz: Oyuncu Haktanır’a vakur duruş tebriği

Boğaziçi Film Festivali’nde ‘TSK’nın kimyasal silah kullandığı’ yalanına tepki gösteren oyuncu Burak Haktanır’a askerlerden tebrik geldi. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile birlikte Haktanır’ı ağırlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sizin gibi duyarlı sanatçılarımızın ülkemize sahip çıkması Mehmetçiğimizin moralini artırıyor” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmetçik’e moral oldunuz: Oyuncu Haktanır’a vakur duruş tebriği
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile birlikte Burak Haktanır’ı ağırladı.

Yönetmen Özcan Alper, bir film festivalinde TSK’nın kimyasal silah kullandığı iftirasını atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasına tepki göstererek ödülünü Fincancı’ya ithaf etmiş, oyuncu Burak Haktanır da Alper’in sözlerine, “O kadın TSK’ya iftira attı” diyerek tepki göstermişti. Haktanır dün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la buluştu.

Haktanır’ın ziyaret ettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Ülkesini, milletini seven, her ortamda savunan kıymetli sanatçımız Burak Haktanır ile buluştuk. Sayın Haktanır’a sergilediği vakur duruş için teşekkür ediyor, sanat hayatında başarılarının devamını diliyorum” dedi. Haktanır’ı bakanlıkta ağırlayan Akar da “Sizin gibi duyarlı sanatçılarımızın ülkemize, milletimize sahip çıkması her şeyden önce kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkesi için canını veren Mehmetçiğimizin moral ve motivasyonunu artırıyor. Bu vatan hepimizin, 85 milyonu tek yürek, tek yumruk olarak görüyoruz” diye konuştu.

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