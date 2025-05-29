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Meksika'da ilk: YSK Başkanı Yener gözlemci olarak katılacak

Meksika'da ilk: YSK Başkanı Yener gözlemci olarak katılacak

23:0829/05/2025, Thursday
DHA
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Meksika'da bir ilk
Meksika'da bir ilk

Meksika tarihinde ilk kez yargı organları üyeleri 1 Haziran'da gerçekleşecek seçimde doğrudan halk oylamasıyla belirlenecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ise seçimde gözlemci sıfatı ile yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Meksika'da 1 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak, yargı organları üyelerinin halk tarafından belirlenmesine ilişkin seçimlere gözlemci sıfatıyla katılmak üzere Meksika'ya gitti.

YSK Başkanı Ahmet Yener ile YSK üyeleri Ali Ürker, Dr. Serdar Mutta; Meksika'da 1 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak, yargı organları üyelerinin halk tarafından belirlenmesine ilişkin seçimlere gözlemci olarak katılmak üzere Meksika'ya gitti. Bu ziyaret kapsamında Yener, Meksika Cumhuriyet Senatosunda Türkiye Cumhuriyeti seçim sistemi hakkında senato temsilcileri ile milletvekillerine bir sunum gerçekleştirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener

İLK KEZ YARGI ORGANLARI ÜYELERİNİ HALK SEÇECEK

Meksika'da, 1 Haziran'da yapılacak seçimle, ülke tarihinde ilk kez yargı organları üyeleri doğrudan halk oylamasıyla belirlenecek. Seçimle, Meksika Yüksek Mahkemesi'nin 9 üyesi, Seçim Mahkemesi Üst Kurulu'nun 2 üyesi, Seçim Mahkemesi Bölge Kurullarının 15 üyesi, Yargı Disiplin Kurulu'nun 5 üyesi, 464 bölge mahkemesi yargıcı ile 386 yerel mahkeme yargıcı tayin edilecek.

Seçim Meksika Ulusal Seçim Enstitüsü tarafından yürütülecek

Söz konusu seçimler Meksika'nın yargı sisteminde demokratikleşme ve şeffaflık adına atılmış 'önemli bir adım' olarak değerlendirilirken, seçimlerin organizasyonu Meksika Ulusal Seçim Enstitüsü (INE) tarafından yürütülecek.



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