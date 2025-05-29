Meksika'da ilk: YSK Başkanı Yener gözlemci olarak katılacak

YSK Başkanı Ahmet Yener ile YSK üyeleri Ali Ürker, Dr. Serdar Mutta; Meksika'da 1 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak, yargı organları üyelerinin halk tarafından belirlenmesine ilişkin seçimlere gözlemci olarak katılmak üzere Meksika'ya gitti. Bu ziyaret kapsamında Yener, Meksika Cumhuriyet Senatosunda Türkiye Cumhuriyeti seçim sistemi hakkında senato temsilcileri ile milletvekillerine bir sunum gerçekleştirdi.