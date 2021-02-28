Gündem Melih Gökçekten merak uyandıran Teoman Sancar iddiası CHP bu olayın altından kalkamaz
POLİTİKA

Melih Gökçek'ten merak uyandıran 'Teoman Sancar' iddiası: CHP bu olayın altından kalkamaz

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından bugün partisinden istifa ettiğini duyuran CHP'li vekil Teoman Sancar'a ilişkin merak uyandıran bir paylaşım yaptı. Gökçek, "Sancar'ın istifası onurlu bir istifa değil. Nedeni duyulduğunda yer yerinden oynayacak. CHP bu olayın altından kalkamaz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'den istifa eden Teoman Sancar.
CHP'den istifa eden Teoman Sancar.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Sancar'ın adı, Muharrem İnce’nin partisine geçecek vekiller arasında gösterilmişti.

Söz konusu istifa kararına ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dikkat çeken bir iddiada bulundu.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti
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CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti

"CHP bu olayın altından kalkamaz, yer yerinden oynayacak"

Tancar'ın istifasına ilişkin "Kutlama" mesajı yayınladığını fakat duydukları sonrası bu paylaşımını sildiğini ifade eden Gökçek, "Tweet'imi sildim çünkü Sancar'ın istifası, onurlu bir istifa değilmiş." ifadelerini kullandı.

Söz konusu istifanın nedeninin ortaya çıkması durumunda "Yer yerinden oynayacak" diyen Gökçek, "CHP bu olayın alından kalkamaz, ancak o kadar söyleyebilirim. Felaket ötesi" dedi.

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