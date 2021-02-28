Melih Gökçek'ten merak uyandıran 'Teoman Sancar' iddiası: CHP bu olayın altından kalkamaz

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Sancar'ın adı, Muharrem İnce’nin partisine geçecek vekiller arasında gösterilmişti.

Söz konusu istifa kararına ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dikkat çeken bir iddiada bulundu.

GÜNDEM CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti

"CHP bu olayın altından kalkamaz, yer yerinden oynayacak"

Tancar'ın istifasına ilişkin "Kutlama" mesajı yayınladığını fakat duydukları sonrası bu paylaşımını sildiğini ifade eden Gökçek, "Tweet'imi sildim çünkü Sancar'ın istifası, onurlu bir istifa değilmiş." ifadelerini kullandı.

Söz konusu istifanın nedeninin ortaya çıkması durumunda "Yer yerinden oynayacak" diyen Gökçek, "CHP bu olayın alından kalkamaz, ancak o kadar söyleyebilirim. Felaket ötesi" dedi.

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CHP MV TEOMAN SANCAR HAKKINDA “Sizi kutluyorum” DİYE TWEET ATMIŞTIM...

TWEETİMİ SİLDİM...

ÇÜNKÜ TEOMAN SANCAR’IN İSTİFASI ONURLU BİR İSTİFA DEĞİLMİŞ.



NEDENİ DUYULDUĞUNDA YER YERİNDEN OYNAYACAK...



CHP BU OLAYIN ALTINDAN KALKAMAZ...

ANCAK O KADAR SÖYLEYEBİLİRİM..



FELAKET ÖTESİ. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) February 28, 2021

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