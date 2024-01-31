Meral Akşener Özgür Özel ve CHP'ye ateş püskürdü: Bu işin peşini bırakmayacağım!

Sayın Özgür Özel. Siz bilmeyebilirsiniz. 2017'de biz 'hayır' oyu kullanmak üzere kampanya yaptık. Eski genel başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu'na gidin sorun. Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP 1 liralık yardım yapmış mı? Biliyorum ki cevabı hayır. Sonra partimizi kurduk, nelerle karşılaştık. O dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun başında buluştuğu CHP ve emrinde olan belediyelerle bize 1 lira yardım yapmış mı? Sayın Kılıçdaroğlu buna cevap vermek zorundasınız. Bu işin peşini bırakmayacağım.