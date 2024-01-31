Meral Akşener Özgür Özel ve CHP'ye ateş püskürdü: Bu işin peşini bırakmayacağım!

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener
, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Partisinin afişlerinin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerince asılmamasına tepki gösteren Akşener şunları söyledi;
"Sansürlemek isteyen Beştepe değil Saraçhane"
"Sansürlemek isteyen Beştepe değil Saraçhane"
"Ana muhalefet partisi de meğer bizden çok rahatsızmış milletimiz için doğru şeyler yapıyoruz demektir. Birileri istiyor ki billboards'suz seçim çalışması yapalım. Bizi sansürlemek isteyen Beştepe değil Saraçhane.
"Sonra da eş başkanlık deyince kızıyorlar"
"Sonra da eş başkanlık deyince kızıyorlar"
Bilboardlarımız hazırlanıp baskıya gönderildi. Fotoğrafları çekilmiş ve İstanbul'dan şirkete telefon gelmiş. 'Bunları asmayacaksınız, yumuşatın' denmiş. Ankara ve İzmir'de de asılmayacakmış. Sonra da eş başkanlık deyince kızıyorlar, alınıyorlar. Gelen telefon üzerine şirket de korkmuş, tedirgin olmuş.
Çok yakın bir gelecekte bu kepazeliğin ihalesini şirket üzerine yıkarlarsa hiç şaşmayacağız. Çünkü biz zaten şirkete telefon açan fevkalede cebbar arkadaşları kapalı kapılar ardında aslan kesilip, iş yapmaya gelince meydana çıkmaya cesaret edemeyişiyle tanıyoruz zaten."
"Bu işin peşini bırakmayacağım"
"Bu işin peşini bırakmayacağım"
Sayın Özgür Özel. Siz bilmeyebilirsiniz. 2017'de biz 'hayır' oyu kullanmak üzere kampanya yaptık. Eski genel başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu'na gidin sorun. Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP 1 liralık yardım yapmış mı? Biliyorum ki cevabı hayır. Sonra partimizi kurduk, nelerle karşılaştık. O dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun başında buluştuğu CHP ve emrinde olan belediyelerle bize 1 lira yardım yapmış mı? Sayın Kılıçdaroğlu buna cevap vermek zorundasınız. Bu işin peşini bırakmayacağım.
"Herkes haddini hududunu bilecek"
"Herkes haddini hududunu bilecek"
Biz sürünürken başımız dimdik gezdik. En fazla aldığımız yardım parasını ödediğimiz belediye salonlarıdır. Her konuşmama da bu soruyu soracağım. herkes haddini hududunu bilecek."
#Meral Akşener
#İYİ Parti
#CHP
23 dakika önce