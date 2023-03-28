Merdan Yanardağ
Türkiye bundan tam 47 gün sonra 14 Mayıs tarihinde sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı aday olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.
Kılıçdaroğlu'na ilk tebrik HDP ve PKK'dan
Masada büyük tartışmalara yol açan CHP liderinin adaylığına ilk tebrik ittifak ortakları HDP kanadından iletilmişti.
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CHP yandaşlarının HDP'yi aklama telaşı
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP'yi aklama telaşına girişti.
"Bir HDP yöneticisinin terörü öven tek bir sözü var mı?"
HDP'lilerin 'PKK' açıklamaları
Yanardağ'ın sözleri, HDP'nin terör soruşturmalarından tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve yakın dönemde diğer HDP'liler tarafından yapılan 'PKK' açıklamalarını akıllara getirdi.
İşte o açıklamalardan bazıları;
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: "PKK bir terör örgütü değildir."
Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş: "PKK cenazesine gitmeyen milletvekiline soruşturma açarım"
Eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ: "Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz"
Eski HDP Hakkari VekiliAbdullah Zeydan: "PKK sizi tükürüğüyle boğar"