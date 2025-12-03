Yeni Şafak
'Mersin' petrol tankeri Dakar açıklarında su aldı: Çalışmalar yoğunlaştırıldı

23:393/12/2025, Çarşamba
AA
'Mersin' isimli petrol tankeri
'Mersin' isimli petrol tankeri

Senegal'in başkenti Dakar açıklarında "Mersin" isimli 39 bin ton akaryakıt taşıyan tankerin kazan dairesinin su almaya başlamasının ardından sızıntıyı engellemek için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Senegalli yetkililer, geminin sürekli gözetim altında tutulduğunu ifade etti.

Senegal'in başkenti Dakar açıklarında su almaya başlayan,
"Mersin"
isimli petrol tankerinden olası bir sızıntıyı engellemek için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Senegal Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanlığı ile Dakar Liman İdaresi tarafından yapılan ortak açıklamada, rüzgarlı havaya rağmen geminin stabil durumda kaldığı ve sürekli gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgeye mayın harbi dalgıçlarından oluşan uzman bir ekibin sevk edildiği kaydedildi.

Gemi gövdesinde kapsamlı teknik incelemede bulunan ekibe, donanmaya ait bir devriye botunun da eşlik ettiği aktarılan açıklamada, geminin sahibi olan şirketle de teknik görüşmelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, gemi ve yükünün kalıcı şekilde emniyete alınması için en güvenli ve en uygun teknik çözümün hızlıca uygulanması ve bu süreçte deniz ekosisteminin korunmasının hedeflendiği kaydedildi.

Dakar Liman İdaresi, 27 Kasım'ı 28 Kasım'a bağlayan gece Dakar açıklarındaki Panama bayraklı Mersin isimli petrol tankerinden acil yardım çağrısı aldıklarını duyurmuştu.

Rusya'ya doğru yola çıkan, 39 bin ton akaryakıt taşıyan tankerin kazan dairesinin su almaya başladığına yönelik bildirim sonrasında, tankerdeki mürettebat Senegalli yetkililer tarafından tahliye edilmişti.

Yetkililer, karadan yaklaşık 20 kilometre açıkta demirli tankerin daha fazla su alarak yüküyle birlikte batmasını önlemek ve olası bir akaryakıt sızıntısına karşı güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.



