Mersin'de 4 yıldır aranıyordu: 50 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında dolandırıcılık suçundan çeşitli mahkemelerce hakkında toplam 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olarak aranan V.Y.’nin ilçede olduğu tespit edildi.