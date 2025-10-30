Sinop'ta köylülerin kabusu olmuştu: 300 kiloluk canavar yakalandı

Sinop’ta avcılar 300 kiloluk domuz avladı.
Sinop’ta tarım arazilerine büyük zarar veren ve köylülerin kabusu haline gelen 300 kilogram ağırlığındaki yaban domuzu, avcılar tarafından düzenlenen sürek avında vurularak etkisiz hale getirildi.
Sinop’un merkez köylerinden Lala köyünde son dönemde mısır ve sebze tarlalarına girerek büyük zarara yol açan dev yaban domuzu, köylüleri çaresiz bıraktı.
Köylülerin talebi üzerine harekete geçen ruhsatlı avcılar, domuzu avlamak için sürek avı düzenledi. Köylülerin mahsullerine zarar veren yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki yaban domuzu, avcılar tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Av ekibinde yer alan Oğuzhan Mehmetbeyoğlu,
"Köy sakinlerinden uzun süredir yoğun şikayetler alıyorduk. Domuz, özellikle tarlalarda ciddi tahribata neden oluyordu. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bir süredir bu hayvanın izini sürüyorduk. Bölgede daha önce de avlar yaptık ancak bu domuzun büyüklüğü gerçekten sıra dışıydı. Tahmini ağırlığı 300 kilogram civarında var. Bu, bölgede bugüne kadar gördüğümüz en büyük yaban domuzuydu. Bu kadar iri bir hayvanın kontrol altına alınması şarttı, aksi takdirde çevreye verdiği zarar daha da artacaktı"
dedi.
