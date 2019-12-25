Mersin'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tefecilik yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, ilçede tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

6 şüpheli yakalandı

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, T.D, G.D, A.B, C.F. ve F.B'yi Tarsus'ta, T.B'yi de Adana'da yakaladı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 19 çek fotokopisi, 3 tapu senedi fotokopisi, 11 tapu senedi aslı, 5 vekaletname, 3 açık senet, 8 senet yaprağı ile kuru sıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.