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MERSİN

Mersin'de iki ilçedeki yangınlar devam ediyor: Havadan müdahale yeniden başladı

Mersin Aydıncık ilçesinde başlayan orman yangını 3'üncü gününde, Silifke ilçesinde çıkan orman yangını ise 2'nci gününde devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Mersinde iki ilçedeki yangınlar devam ediyor: Havadan müdahale yeniden başladı
Mersin'de iki ilçedeki yangınlar devam ediyor.

Mersin Aydıncık ilçesinde başlayan orman yangını 3'üncü gününde, Silifke ilçesinde çıkan orman yangını ise 2'nci gününde devam ediyor.

YANGIN DEVAM EDİYOR

Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi'nde 28 Temmuz günü öğle saatlerinde çıkan, poyrazın da etkisiyle hızla yayılan orman yangını, 3'üncü gününde halen devam ediyor. Poyrazın güçlü olduğu bölgede yangın, ilçe merkezini tehdit etmeye devam ederken, 3 günde Durahan, Karaseki, Yenikaş, Merkez, Cumhuriyet mahalleleri tahliye edildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kırsal alanda evlere de sıçrayan yangının söndürülmesi için gece boyu karadan sürdürülen çalışmalara, günün ışımasıyla birlikte havadan da destek verilmeye başlandı. Öte yandan Silifke ilçesinde dün sabaha karşı başlayan orman yangını da poyrazın etkisiyle hızla büyüdü. İlçede Yeşilovacık, Akdere, Işıklı, Hırmanlı, Bağalanı ve İmamuşağı mahallelerinde evler tahliye edildi. Evlerden tahliye edilen vatandaşlar, oluşturula kriz masası tarafından ilçede bulunan otel, pansiyon ve yurtlara yerleştirildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çaresizliğin fotoğrafı: Köylerinin yanışını tepeden izliyorlar
FOTOĞRAF 9
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Mersin’in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen ve yerleşim yerlerine kadar inen yangın, 2 gündür kontrol altına alınamadı.
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Tedbir amacıyla 5 köy boşaltılırken, ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.
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Köylerinden çıkmak zorunda kalan vatandaşların bir kısmı ise Kayalık mevkisindeki tepelerde oturarak, köylerinin yanışını çaresizce izliyor.
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Yangının dün sabah 11.00 sularında çıktığını belirten vatandaşlardan Ahmet Ali Sınav, Bir önceki yangının devam niteliğinde bir yangın oluyor.
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Bize dün öğleden sonra bilgi ulaştı. Jandarmalar gelip köyleri boşaltmaya başladı.
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Burası Kaya Mahallesi, aşağısı köyün merkezi. Hepimizi buraya topladılar. Zaten herkesin evi yanan bölgelere yakın olduğu için kimse evine gidemiyor.
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Burası yüksek olduğu için evimizin yanışını buradan izliyoruz. Çaresizce bekliyoruz. Akşamdan bu yana buradan çaresizce yangını seyrediyoruz.
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Gece çok fenaydı. Aşırı rüzgardan dolayı bütün orman yandı dedi.
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Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Çaresizliğin fotoğrafı: Köylerinin yanışını tepeden izliyorlar
Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangını devam ediyor. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahalesini sürdürürken, köylerini terk eden vatandaşlar da yangını tepe noktalardan izliyor. Köylü Ahmet Ali Sınav, "Akşamdan bu yana buradan çaresizce yangını seyrediyoruz" dedi.

Marmaris'te vatandaşlar da yangınla mücadeleye katıldı: Kovayı damacanayı kapan yardıma koştu
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Edinilen bilgiye göre, Marmaris’te çıkan orman yangını bir anda büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti.
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Yangına 1 uçak ve 6 helikopterle havadan, 20 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 5 dozer ile karadan müdahale sürüyor.
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Yangın bölgesindeki vatandaşlar ve turistler ellerinde kovalarla su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor. Oteller bölgesinde bulunan vatandaşlar ve tatilciler ellerine geçirdikleri kova ve damacanalarla alevlere müdahale etmeye çalışıyor.
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Bölgede bulunan iki otel ve buna bağlı bir lojmanın tedbir amaçlı boşaltıldığı da öğrenildi.
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Marmaris'te vatandaşlar da yangınla mücadeleye katıldı: Kovayı damacanayı kapan yardıma koştu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da ellerinde kovalarla, damacanalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.


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