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Mersin'de orman yangını

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

10:49 - 12/08/2024 الإثنين
Güncelleme: 10:50 - 12/08/2024 الإثنين
AA
Mersin'de orman yangını
Mersin'de orman yangını

Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.


İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.


Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışması sürüyor.


Yunanistan’da büyük orman yangını: Dokuz köy tahliye edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesinde bugün öğleden sonra yangın başladı. Yunan basınındaki haberlerde, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmasının zorlaştığı, yangına 26 hava aracı ve 120 itfaiyeci ile müdahale edildiği belirtildi. Alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği, polis ve gönüllülerin ise yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtardıkları aktarıldı. Dumanların başkent Atina'ya kadar ulaştığı belirtilen haberlerde, yetkililer tarafından vatandaşlara gerekmediği sürece dışarı çıkmamaları talimatında bulunulduğu kaydedildi. Yunanistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da yangın sebebiyle artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritios'taki sağlık merkezleri ile Atina'daki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda bulunduğu duyuruldu.


#Bozyazı
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