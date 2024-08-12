Mersin'de orman yangını

Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışması sürüyor.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, bölgedeki rüzgardan dolayı geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına 3 arazöz, 2 su tankı, 6 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye ve 60 kişilik personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesinde bugün öğleden sonra yangın başladı. Yunan basınındaki haberlerde, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmasının zorlaştığı, yangına 26 hava aracı ve 120 itfaiyeci ile müdahale edildiği belirtildi. Alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği, polis ve gönüllülerin ise yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtardıkları aktarıldı. Dumanların başkent Atina'ya kadar ulaştığı belirtilen haberlerde, yetkililer tarafından vatandaşlara gerekmediği sürece dışarı çıkmamaları talimatında bulunulduğu kaydedildi. Yunanistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da yangın sebebiyle artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritios'taki sağlık merkezleri ile Atina'daki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda bulunduğu duyuruldu.
Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.