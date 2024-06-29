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Mersin'de otobüs karşı şeride geçti: Ölü ve yaralılar var

Mersin'de Silifke ilçesinde işçi taşıyan otobüs, karşı şeride geçerek otobüs ve otomobille çarpıştı. Kazada Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile Rusya vatandaşı Ismailova Ncmannoba hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı.

11:39 - 29/06/2024 Cumartesi
DHA
Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.
Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Feci kaza, saat 07.30 sıralarında Silifke ilçesinde Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi.

Mersin yönüne giden Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan İ.K. (65) yönetimindeki otobüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Otobüs, yine Akkuyu NGS'de görevli Uzman Çavuş Y.D.'nin kullandığı 27 R 2950 plakalı otomobile ve işçilerin olduğu H.Y. yönetimindeki 31 AIM 470 plakalı otobüse çarptı. Kazada Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile otobüsteki Rusya vatandaşı Ismailova Ncmannoba hayatını kaybetti, 34 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilçe devlet hastanesi ve Silifke'de bulunan özel hastanelere kaldırıldı.


Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.





#Mersin
#trafik kazası
#Antalya
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