Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde Ahmet Altıntaş (30) idaresindeki 33 ABM 916 plakalı otomobil, Sıraç Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan Ahmet Altıntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Altıntaş'ın cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.