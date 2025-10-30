Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

17:1330/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Mersin'de feci kaza.
Mersin'de feci kaza.

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Ahmet Altıntaş (30) idaresindeki 33 ABM 916 plakalı otomobil, Sıraç Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan Ahmet Altıntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Altıntaş'ın cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



#Erdemli
#Mersin
#otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 30 Ekim maç programı