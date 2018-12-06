Mersin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Yoğun sağanak nedeniyle trafikte aksaklıklara neden oldu.

Mersin'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte dün gece başlayan ve bugün de devam eden yağış nedeniyle trafik aksadı, yaklaşık 2 metrelik dalgalar oluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı kriz masası kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün başkanlığında oluşturulan kriz masasındaki çalışmalarda, şiddetli yağışların olumsuz etkilerini en aza indirmek için planlamalar yapıldı.

Sağanak yağmur nedeniyle alarm durumuna geçen ekipler, yağıştan etkilenen bazı bölgelerde çalışma yaptı.

Hasada devam ettiler

Örtü altı ve açık alanda birçok tarım ürününün yetiştirildiği kentte, çiftçiler ise siparişleri yetiştirmek için yağmur altında hasada devam etti.

Ispanak hasadı yapan Resul ve kardeşi Abdülkadir Orak, yağmur altında zor da olsa hasat yaptıklarını, yağışın yanı sıra çamurlaşan toprağın kendilerini zorladığını kaydetti.

Meteorolojinin sağanak yağış ve fırtına uyarısı üzerine Mersin Valiliği kararıyla il genelinde eğitim-öğretime bugün için ara verilmişti.

FOTOĞRAF 31 Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı kriz masası kuruldu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün başkanlığında oluşturulan kriz masasındaki çalışmalarda, şiddetli yağışların olumsuz etkilerini en aza indirmek için planlamalar yapıldı. Sağanak yağmur nedeniyle alarm durumuna geçen ekipler, yağıştan etkilenen bazı bölgelerde çalışma yaptı. Örtü altı ve açık alanda birçok tarım ürününün yetiştirildiği kentte, çiftçiler ise siparişleri yetiştirmek için yağmur altında hasada devam etti. Ispanak hasadı yapan Resul ve kardeşi Abdülkadir Orak, yağmur altında zor da olsa hasat yaptıklarını, yağışın yanı sıra çamurlaşan toprağın kendilerini zorladığını kaydetti. Meteorolojinin sağanak yağış ve fırtına uyarısı üzerine Mersin Valiliği kararıyla il genelinde eğitim-öğretime bugün için ara verilmişti. Bazı caddelerde trafikte aksama yaşandığı görüntülenirken, su birikintilerinin olduğu sokaklarda da araç sürücüleri mahsur kaldı. Su birikintilerinin olduğu sokaklarda da mahsur kalan araçların içerisi su bastı. Bir motosiklet sürücünün yağmurdan korunmak amacıyla üzerine giydiği poşetle yolculuk yaptığı görüntülendi. Mersin’de gece yarısından bu yana devam eden yağışlar cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken, hayatı da olumsuz etkiledi. Kötü hava şartları nedeniyle okullar 1 gün tatil edilirken, kamudaki engelli ve hamile personel de 1 gün idari izinli sayıldı. Kentte şu ana kadar herhangi bir taşkın ve su baskını yaşanmazken, meteorolojinin uyarısı üzerine vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Mersin sahilinde 2 metrelik dalgalar oluştu. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda Mersin ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağış ve sel uyarısına istinaden sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklar ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi maksadıyla ilimiz genelinde 6 Aralık 2018 Perşembe günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında tüm ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 6 Aralık 2018 Perşembe günü 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir denildi. Ispanak hasadı yapan Resul ve kardeşi Abdülkadir Orak, yağmur altında zor da olsa hasat yaptıklarını, yağışın yanı sıra çamurlaşan toprağın kendilerini zorladığını kaydetti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okullar sağanak yağmur yüzünden tatil oldu Mersin'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte dün gece başlayan ve bugün de devam eden yağış nedeniyle trafik aksadı, yaklaşık 2 metrelik dalgalar oluştu.

