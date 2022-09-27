Mersin'de teröristler saldırıdan 10 dakika önce kameraya böyle yansıdı
Mersin’de polisevine düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen 2 teröristin, saldırı öncesinde çanta veya poşet benzeri nesneyi çöp konteynerine attığı ortaya çıktı. Saldırıdan 10 dakika öncesine ait o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
Mersin'de dün 22.42 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki polisevine iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 48 yaşındaki polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis ile bir sivil vatandaş yaralanmıştı.