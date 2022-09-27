Gündem Mersinde teröristler saldırıdan 10 dakika önce kameraya böyle yansıdı
MERSİN

Mersin'de teröristler saldırıdan 10 dakika önce kameraya böyle yansıdı

Mersin’de polisevine düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen 2 teröristin, saldırı öncesinde çanta veya poşet benzeri nesneyi çöp konteynerine attığı ortaya çıktı. Saldırıdan 10 dakika öncesine ait o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Mersinde teröristler saldırıdan 10 dakika önce kameraya böyle yansıdı
Saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 48 yaşındaki polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis ile bir sivil vatandaş yaralanmıştı.

Mersin'de dün 22.42 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki polisevine iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 48 yaşındaki polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis ile bir sivil vatandaş yaralanmıştı.

Polisevine saldıran teröristlerin olay öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı: Çantayı çöp konteynerine bırakıyorlar
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Polisevine saldıran teröristlerin olay öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı: Çantayı çöp konteynerine bırakıyorlar
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saldırıda bulunan PKK'lı iki kadın teröristin, saldırı öncesindeki görüntüleri ortaya çıktı.
Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırıdan kısa süre önce polisevine yaklaşan sırt çantalı iki kadının yan yana yürüdükleri görülüyor.

Kayıtlarda, teröristlerden birinin elindeki çantayı çöp konteynerine atması ve sonrasında yanındaki teröristle yürümesi yer alıyor.
Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda bir polis şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı.

Kurşun isabet eden bir vatandaş ile yüksekten atlayan iki kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.


Olay her yönüyle incelenirken, 2 teröristin polisevine yaklaşık 200 metre uzağında çöp bidonuna şüpheli bir el çantası veya poşet benzeri nesneyi attığı ortaya çıktı.

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O anlar bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Mersin Mezitli'deki Polisevine yapılan hain terör saldırısının görüntüleri
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Mersin Mezitli'deki Polisevine yapılan hain terör saldırısının görüntüleri
Mersin'in Mezitli ilçesinde lüks otomobille polisevi önüne gelen teröristler, bombalı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateş sırasında 2 polis memuru yaralanırken, çıkan çatışmanın ardından bir terörist yakalandı.

Teröristlerin kaçarken bıraktıkları çantadaki bomba düzeneği ise kontrolü şekilde imha edildi. Alarma geçen güvenlik güçleri kentin giriş ve çıkışını kontrol altına alarak geniş çaplı operasyon başlattı.

Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

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