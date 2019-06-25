Mersin'de trenin çarptığı minibüsün sürücüsü tutuklandı

Trenin, servis minibüsüne çarpması sonucu bir kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Mersin'deki kaza dün Tarsus ilçesinde meydana geldi.

Suriyeli 12 tarım işçisini 63 LZ 951 plakalı servis minibüsüyle taşıyan Ahmet Ç. (20), iddiaya göre, Yenice Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçide geldiğinde, yük trenini görmesine rağmen karşıya geçmek istedi. Bu sırada Ulukışla-Adana seferini yapan makinistler Müslüm A. ve Ali A. yönetimindeki 22218 sefer sayılı yük treninin geldiğini gören Ahmet Ç., minibüsten inip, yoldan kaçtı. Tren ise yolcuların kaçamayıp, içinde kaldığı minibüse çarptı.

Kazada, yaklaşık 70 metre sürüklenen araçtan yola savrulan Vakha Aksat (17) adlı kadın işçi, trenin altında kalarak, yaşamını yitirdi ve 2'si ağır 4 işçi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

Vakha Aksat'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza sonrası olay yerinde gözaltına alınan minibüs sürücüsü Ahmet Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi. Ahmet Ç., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Makinistler Müslüm A. ve Ali A. ise dün sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Makinistlerin ifadelerinde; minibüsün geçitte durduğunu, fren yapmalarına rağmen treni durduramadıklarını, minibüsteki yolcuların kaçma girişiminde bulunmadıklarını söyledikleri öğrenilmişti.

GÜNDEM Mersin'de yük treni minibüsü biçti: Bir ölü 4 yaralı

OYNAT 00:21 Yük treninin servis minibüsüne çarptığı kaza anı Mersin'de yük treni, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen servis minibüsüne çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. BiP'te paylaş

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