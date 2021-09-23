Gündem Yanan ormanlar için toplanan tohumlar çalındı Hırsızlar fotokapana yansıdı
MERSİN

Yanan ormanlar için toplanan tohumlar çalındı: Hırsızlar fotokapana yansıdı

Mersin’in Anamur ilçesinde yanan ormanlar için hazırlanan 302 kilogram ağırlığındaki yaklaşık 4 milyon 800 bin adet tohumu çalan 4 şüpheli önce fotokapana sonra jandarmaya yakalanıp tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Mersinde yanan ormanlar için toplanan tohumlar çalındı: Hırsızlar fotokapana yansıdı ​
4 hırsızı fotokapana yakalandığından habersiz tohumları çaldı.

İlçede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kızılçam kozalağı toplanarak 302 kilogram ağırlığında yaklaşık 4 milyon 800 bin adet tohum elde edildi.

Tohum hırsızları cezaevine gönderildi.
Tohum hırsızları cezaevine gönderildi.

Elde edilen tohumlar ilçede etrafı çitle çevrili yangın ekip binasının müştemilatında muhafaza altına alındı. Ayıklanıp temizlenme aşamasında olan tohumlar önceki gece akşamı gece 4 şüpheli tarafından çalındı. Sabah yanan ormanlar için hazırlanan tohumların çalındığını fark eden ekipler, fotokapan görüntülerini inceleyip jandarmaya haber verdi.

JANDARMA YAKALADI

Jandarma ekipleri orman işletmesinden aldığı görüntülerden yola çıkarak yaptığı çalışmada 4 şüpheliyi tespit edip yakaladı. Çalınan tohumlar da bulunarak orman işletmeye teslim edildi.

Jandarmada ifadesi alınan 4 şüpheli “Nitelikli hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan foto kapana yansıyan görüntülerde şüphelilerin peş peşe gelerek tohum dolu çuvalları sırtlayıp götürmesi yer aldı.

Abone Ol Google News
Dört gollü maçtakazanan çıkmadı

Dört gollü maçta
kazanan çıkmadı

​Trabzonspor 10 kişi kaldığı maçta Konyaspor'la berabere kaldı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Fenerbahçe sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35i alamazsak başkasına gideriz

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kürt sorunu açıklaması.
Lokumlarla karşılandılar

Lokumlarla karşılandılar

​Seyahat kısıtlaması sonrası ilk İngiliz kafilesi Türkiye'de.

​Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.