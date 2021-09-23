Yanan ormanlar için toplanan tohumlar çalındı: Hırsızlar fotokapana yansıdı

İlçede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kızılçam kozalağı toplanarak 302 kilogram ağırlığında yaklaşık 4 milyon 800 bin adet tohum elde edildi.

Tohum hırsızları cezaevine gönderildi.

Elde edilen tohumlar ilçede etrafı çitle çevrili yangın ekip binasının müştemilatında muhafaza altına alındı. Ayıklanıp temizlenme aşamasında olan tohumlar önceki gece akşamı gece 4 şüpheli tarafından çalındı. Sabah yanan ormanlar için hazırlanan tohumların çalındığını fark eden ekipler, fotokapan görüntülerini inceleyip jandarmaya haber verdi.

JANDARMA YAKALADI

Jandarma ekipleri orman işletmesinden aldığı görüntülerden yola çıkarak yaptığı çalışmada 4 şüpheliyi tespit edip yakaladı. Çalınan tohumlar da bulunarak orman işletmeye teslim edildi.

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Jandarmada ifadesi alınan 4 şüpheli “Nitelikli hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan foto kapana yansıyan görüntülerde şüphelilerin peş peşe gelerek tohum dolu çuvalları sırtlayıp götürmesi yer aldı.