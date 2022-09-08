Mersin'deki orman yangınına müdahaleye destek için Kayseri'den beş araç ve 15 personel gönderildi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yangın söndürme çalışmalarında görev almak üzere İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı dört araç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesine bağlı bir araç ve toplam 15 personel, bölgeye gitti.
Gece hazırlıklarını tamamlayan ekipleri Mersin'e mesai arkadaşları uğurladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin tüm imkanlarıyla Mersin'in yanında olduğunu belirtti.
Mersin halkına geçmiş olsun dilleklerin ileten Büyükkılıç, "Ciğerlerimiz yanmasın diyoruz ve Mersin'in yanında yer alıyoruz. Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için itfaiye ekiplerimiz 5 araç ve 15 personel ile bölgeye hareket etti. Allah yardımcıları olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.