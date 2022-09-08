Gündem Mersindeki orman yangınına müdahaleye destek için Kayseriden beş araç ve 15 personel gönderildi
KAYSERİ

Mersin'deki orman yangınına müdahaleye destek için Kayseri'den beş araç ve 15 personel gönderildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yangın söndürme çalışmalarında görev almak üzere İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı dört araç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesine bağlı bir araç ve toplam 15 personel, bölgeye gitti.

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Haber Merkezi AA
Mersindeki orman yangınına müdahaleye destek için Kayseriden beş araç ve 15 personel gönderildi
Mersin'deki yangına Kayseri'den ekipler desteğe gitti.

Gece hazırlıklarını tamamlayan ekipleri Mersin'e mesai arkadaşları uğurladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin tüm imkanlarıyla Mersin'in yanında olduğunu belirtti.

Mersin yangınında ikinci gün: Alevlere müdahaleler devam ediyor
GÜNDEM
Mersin yangınında ikinci gün: Alevlere müdahaleler devam ediyor

Mersin halkına geçmiş olsun dilleklerin ileten Büyükkılıç, "Ciğerlerimiz yanmasın diyoruz ve Mersin'in yanında yer alıyoruz. Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için itfaiye ekiplerimiz 5 araç ve 15 personel ile bölgeye hareket etti. Allah yardımcıları olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Mersin Gülnar'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
OYNAT 00:51
Mersin Gülnar'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesindeki bir mahalleye kadar yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayıldı. Mahallede farklı mevkilere sıçrayan yangın nedeniyle bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede gece boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopterle yangına müdahale edildi. Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de hava ve yer ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan İtfaiye Daire Başkanlığı yakınlarında iş yeri bulunan bir esnaf, Mersin'e gideceğini öğrendiği ekiplere kumanya hazırlayarak destek oldu.

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
GÜNDEM
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı
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Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesine kadar yayılan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, dün sabah saatlerinde Büyükeceli Karadere mevkisindeki ormanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, Mersin-Antalya D-400 kara yolundan da görülüyor. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, karayolunun ulaşıma açıldığını ve alevlerin Akkuyu Nükleer Santral inşaatını tehdit etmediğini söyledi. Yangına 11 uçak, 9'u askeri 29 helikopter, 138 arazöz ve 850 personel ile müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, ”Mersin’deki orman yangını bu saat itibariyle kontrol altına alındı” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden birinin hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı.
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