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Gündem Mesaj yüklü Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofyaya bu levhayı hediye etti
İSTANBUL

​Mesaj yüklü: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'ya bu levhayı hediye etti

Mesaj yüklü: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'ya bu levhayı hediye etti

ABD ve Avrupa’nın tehditlerine rağmen Ayasofya’yı 86 yıl sonra ibadete açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, duruşunu anlamlı bir hediye ile tescilledi. Erdoğan tarafından özel olarak hazırlatılan ve üzerinde, “Karar verince de Allah’a güven, Allah kendisine güvenenleri sever” ifadelerinin de yer aldığı hat levhası, Ayasofya Camii’ne asıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan Ayasofya'nın geçtiğimiz 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılmasını sağladı. Tüm dünyanın karşı çıkmasına rağmen dik durarak 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hat levhası bağışladı. Hattat Mehmed Özçay tarafından siyah zemin üzerine “zer-endûd” tekniği ile tatbik edilen 234x350 santimetre büyüklüğündeki levhada, Al-i İmran suresinin 159 ve 160'ıncı ayetleri yer alıyor. İlk ve son satırı celi nesih, 2, 3 ve 4'üncü satırları celi sülüs cinsi olan levha, cami içinde mihrabın solundaki duvara yerleştirildi.

AL-İ İMRAN SURESİ 159 VE 160. AYETLER

  • Al-i İmran suresi 159. ve 160. ayetlerin meali: "Sen onlara Allah'ın lûtfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş konusunda onlarla müşavere et, karar verince de Allah'a güven; doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler."

HATTAT İSMİ VE BAĞIŞ TARİHİ

Ayetlerin yanısıra hattat ismi ve bağış tarihinin de yer aldığı levhanın en altında Arapça, "Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ibadete açılması münasebetiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vakfedilmiştir" ifadesi bulunuyor. Erdoğan daha önce de Al-i İmran Sûresi'nin 173. ayeti "Allah bize yeter o ne güzel vekildir" ve Rad Sûresi'nin 28. ayeti "Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur" yazan, iki hat levhası hediye etti.

AYETLERİ ÖZÇAY SEÇTİ

  • Hat levhalarını yazan Hattat Mehmed Özçay, "Sayın Cumhurbaşkanımız Ayasofya’yı ibadete açacakları zaman bir hat levhasını Ayasofya’ya bağışlamayı istemiş. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığından beni aradılar ve bana bu talebi ilettiler. Ben de çalışmaya başladım. Ayeti ben seçtim ve kendilerinin tensibini aldım" dedi.

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