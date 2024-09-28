Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar 15 dereceye kadar azalacak

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri pazartesiden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Ayrıca açıklamada, sıcaklıkların da azalacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazartesi gününden itibaren yurdu etkilemesi beklenen serin ve yağışlı sistemin etkisiyle hava sıcaklıklarının kuzeybatı bölgelerimizden başlayarak,
kuzey kıyılarımızda 4 ila 8 derece, iç kesimlerde ise 12 ila 15 derece düşeceği tahmin ediliyor.
Ülkemizin güney kesimlerinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Soğuk havanın pazartesi günü Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun batısı, salı günü İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz, çarşamba günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde etkili olduktan sonra perşembe günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.
Yurdun güney kesimlerinde ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Hafta ortasına kadar bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek hava sıcaklıklarının (°C) aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi beklenmektedir:
- Ankara : 16
- İstanbul : 21
- İzmir : 24
- Konya : 19
- Kocaeli : 19
- Balıkesir : 23
- Afyonkarahisar : 17
- Eskişehir : 15
- Sivas : 17
- Bolu : 15
- Tokat : 18
- Samsun : 25
- Trabzon : 22
- Erzurum : 15
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