Meteoroloji uyardı: Hastalar, çocuklar ve yaşlılar dışarı çıkmasın

Haziran ayına birkaç gün kala, yaz mevsimi kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlıyor. Ramazan bayramına bir hafta kala hava sıcaklıkların 10 derece kadar artacağı öğrenildi.

Afrika’dan gelen sıcak havanın etkisini gösterdiği Bodrum’da yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi. Bodrum’da hava sıcaklığının 29-30 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Güneş ışınlarından uzak durun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıklarının artacağı uyarısını yaparak şu ifadelere yer verdi: