Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Meteoroloji uyardı Hastalar, çocuklar ve yaşlılar dışarı çıkmasın
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
MUĞLA

Meteoroloji uyardı: Hastalar, çocuklar ve yaşlılar dışarı çıkmasın

Ramazan Bayramı'na bir hafta kala Bodrum'da hava sıcaklığı 30 dereceye kadar yükseleceği Meteroloji Genel Müdürlüğünden tarafından açıklandı. Bodrum başta olmak üzere tüm Ege sahillerinde sıcaklıkların 5 ila 10 derece arasından artacağı öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Bodrum
Bodrum

Haziran ayına birkaç gün kala, yaz mevsimi kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlıyor. Ramazan bayramına bir hafta kala hava sıcaklıkların 10 derece kadar artacağı öğrenildi.

Afrika’dan gelen sıcak havanın etkisini gösterdiği Bodrum’da yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi. Bodrum’da hava sıcaklığının 29-30 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Güneş ışınlarından uzak durun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıklarının artacağı uyarısını yaparak şu ifadelere yer verdi:

  • "Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde (5-10 derece) artması bekleniyor. Özellikle salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların mayıs ayı extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir."
Yer kalmadı tepkisi

Yer kalmadı tepkisi

Merkezde çok daha ucuz fiyata oteller bulunuyor.
Hakurka pençeKandile uzanabilir

Hakurk'a 'pençe'
Kandil'e uzanabilir

​Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, operasyonu değerlendirdi.
Baraja giren 2 çocuktan acı haber

Baraja giren 2 çocuktan acı haber

Alibeyköy Barajında kaybolan çocukların cansız bedenine ulaşıldı.
'Pençe' için ilk mesaj

'Pençe' için ilk mesaj

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakurk operasyonu mesajı.
Karar 20 Haziran'da

Karar 20 Haziran'da

Genelkurmay çatı davasında karar günü belli oldu.
Operasyonun<br>perde arkası

Operasyonun
perde arkası

Polis şefi bilgilendirme yaptığı FETÖ lideri Gülen'i nasıl bayılttı?
TBMM'de<br> yeni dönem

TBMM'de
yeni dönem

Sistem sayesinde her şey anında ekrana düşecek.

Genel grev

Genel grev

Ordu, 11 Nisan'da yönetime el koymuştu.

PKK hedefleri <br>böyle vuruluyor

PKK hedefleri
böyle vuruluyor

'Pençe operasyonu'na karadan da destek veriliyor.

Kara ve hava harekatı başladı

Kara ve hava harekatı başladı

​Atak destekli operasyonda komandolar sınırdan içeri girdi.
Vahşette<br>yeni detaylar

Vahşette
yeni detaylar

​Ekipler, arama çalışmalarını yeniden başlattı.
VAR'sız <br>puan durumu

VAR'sız
puan durumu

'VAR' olmasaydı küme düşen takım değişecekti.
Pazarlık maratonu

Pazarlık maratonu

Avrupa Birliği'nin başkanları için süreç başladı.
S-400'ler için<br>ikinci alternatif

S-400'ler için
ikinci alternatif

​Ankara'da askeri heyet ikinci nokta için de çalışma yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.