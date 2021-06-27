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İSTANBUL

Meteoroloji uyardı: İstanbullular dikkat yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta İstanbul olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Aniden bastıran yağmurla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini hatırlatan yetkililer, sağanak yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Haber Merkezi AA
Meteoroloji uyardı: İstanbullular dikkat yağış geliyor
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

  • Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik görülmeyeceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağışla beraber yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı
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