Meteoroloji uyardı: İstanbullular dikkat yağış geliyor

Hayat

En lezzetli yol haritası

25 yıl boyu Anadolu’yu karış karış gezerek yolculuk boyunca nerede ne yenilir sorusuna yeni adresler ekleyen şef Ömür Akkor, Türkiye Gastronomi Atlası kitabını Ketebe Yayınları arasında çıkardı. Bugüne kadar 350 bin km yol kateden Akkor şehirleri karış karış gezdiğini ilçe ve köylere doğru yolculuğunun devam ettiğini söylüyor. Akkor’a göre ülkemizde yolculuk sırasında yeni tatlar keşfedeceğiniz adresler şaşırtacak kadar çok. Üstelik sadece yeni lezzetleri tatmanın yeterli olmadığını söyleyen Akkor, en iyi yemek malzemelerinin yine bizim coğrafyamızda olduğuna da dikkat çekiyor.