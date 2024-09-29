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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklarda sert düşüş yaşanacak

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklarda sert düşüş yaşanacak

Halil Akkoç
08:2229/09/2024, الأحد
Yeni Şafak
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Meteorolojiden serin hava uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden serin hava uyarısı yapıldı.

Meteorolojinin son tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının kuzeybatı bölgelerimizden başlayarak, kuzey kıyılarımızda 4 ila 8 derece, iç kesimlerde ise 12 ila 15 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son
değerlendirmelerine göre, pazartesi (yarın) gününden itibaren yurdu etkilemesi beklenen serin ve yağışlı sistemin etkisiyle
hava sıcaklıklarının kuzeybatı bölgelerimizden başlayarak, kuzey kıyılarımızda 4 ila 8 derece, iç kesimlerde ise 12 ila 15 derece düşeceği tahmin ediliyor.
Ülkemizin güney kesimlerinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Soğuk havanın pazartesi günü Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun batısı, salı günü İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz, çarşamba günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde etkili olduktan sonra perşembe günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Yurdun güney kesimlerinde ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İstanbul Valiliğinden de uyarı yapıldı

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Meteorolojiye göre, pazar akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının bölgemizde 4 ila 8 derece düşmesi, İstanbul'da sıcaklıklarının 21 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir. Soğuk havanın perşembe bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir."
ifadelerine yer verildi.
Hafta ortasına kadar bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek hava sıcaklıklarının (°C) aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi beklenmektedir:
  • Ankara : 16
  • İstanbul : 21
  • İzmir : 24
  • Konya : 19
  • Kocaeli : 19
  • Balıkesir : 23
  • Afyonkarahisar : 17
  • Eskişehir : 15
  • Sivas : 17
  • Bolu : 15
  • Tokat : 18
  • Samsun : 25
  • Trabzon : 22
  • Erzurum : 15

#Meteoroloji
#Hava durumu
#Yağış

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