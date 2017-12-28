Meteorolojiden 2 bölge ve 6 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Manisa, Afyonkarahisar çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güney çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esecek.

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Meteorolojinin 28 Aralık Perşembe (bugün) günü için hava durumu tahmin haritası.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8

Parçalı ve az bulutlu 8 İstanbul: Parçalı bulutlu 14

Parçalı bulutlu 14 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15 Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Parçalı ve az bulutlu 19 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Parçalı ve az bulutlu 18 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Parçalı ve az bulutlu 17 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5

Parçalı ve az bulutlu 5 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13

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İstanbul hava durumu tahmini

Ankara hava durumu tahmini

İzmir hava durumu tahmini