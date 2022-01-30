Gündem Meteorolojiden 33 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı
ANKARA

Meteorolojiden 33 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerinde, 33 ile sarı kod ile uyardı. Vatandaşların çığ, buzlanma ve don riskine karşı tedbirli olmaları istendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden 33 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı
Arşiv

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Ordu, Giresun, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların Güney Ege kıyıları ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı İç Anadolu Bölgesi’nde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek.

33 ile sarı kodlu uyarı

Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Şırnak, Bartın, Ardahan, Karabük, Düzce'ye sarı kodlu uyarı yapıldı.

Bu şehirlerde yaşayanların çığ, buzlanma ve don riskine karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı 1
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 7
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı 11
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 13
  • Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 14
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı -4
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

  • MeteoUyarı uygulamasında kullanılan renklerin anlamları şöyle:
  • Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.
  • Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
  • Turuncu: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
  • Kırmızı: Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.
Bu aşının koruyuculuğu daha güçlü

'Bu aşının koruyuculuğu daha güçlü'

'Adenovirüs' yöntemiyle geliştirilen Türk aşısı geliyor.
Tapuda rekor kırıldı

Tapuda rekor kırıldı

Beş yılda ​75,8 milyar lira gelir elde edildi.
MSB: Son bir ayda 172 terörist etkisiz hale getirildi

​Bittiğinde 58 milyon TL'lik tasarruf sağlanacak.

Whatsapp mesajı tazminattan etti.

83 bin kişiye<br>iş kapısı açılacak

83 bin kişiye
iş kapısı açılacak

​53 milyar liralık yatırım yolda.

​Köylüler kazdıkları tünelden evlerine ulaşıyor.

Görenler hayran kalıyor

Görenler hayran kalıyor

​Hakkari'de kar sonrası mest eden görüntü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.