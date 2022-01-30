Meteorolojiden 33 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Ordu, Giresun, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların Güney Ege kıyıları ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı İç Anadolu Bölgesi’nde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek.

33 ile sarı kodlu uyarı

Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Şırnak, Bartın, Ardahan, Karabük, Düzce'ye sarı kodlu uyarı yapıldı.

Bu şehirlerde yaşayanların çığ, buzlanma ve don riskine karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı 1

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı 1 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 7

Parçalı ve çok bulutlu 7 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı 11

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı 11 Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 13

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 13 Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 14

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 14 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9

Parçalı ve çok bulutlu 9 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Parçalı ve çok bulutlu 10 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı -4

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı -4 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

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