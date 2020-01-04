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Meteorolojiden 5 ile yağış ve fırtına uyarısı! Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Yozgat hava durumu

Meteorolojiden 5 il için yağış ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Sivas ile Yozgat'ta fırtına ve kuvvetli yağışın etkili olacağı açıklandı.

Haber Merkezi AA
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklığının düşeceği illerin yarından itibaren alçak basınç merkezli yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.

Hafta sonu yağışların yağmur ve sağanak, bazı kesimlerde yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgarın, pazartesi ve salı günü Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde güney ile güneydoğu yönlerinden yer yer kuvvetli esmesi ön görülüyor.

Pazartesi ve salı günü bölge genelinde yüksek yerlerde kar olarak beklenen yağışların, Kayseri’nin Develi, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde etkisini artırması bekleniyor.

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