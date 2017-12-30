Meteorolojiden 5 ile kuvvetli yağış uyarısı

Çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı, 2 ila 4 derece azalacak.

Bölgenin çok bulutlu geçmesi, aralıklı yağmur ve sağanağın yanı sıra akşam saatlerinden sonra Demirköy başta olmak üzere kuzey kesiminin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması beklenen bölgede, rüzgarın kuzeyden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Vatandaşlardan bölgenin bazı kesimlerinde meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olması istendi.

5 günlük Edirne hava durumu

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5 günlük Kırklareli hava durumu

5 günlük Tekirdağ hava durumu

Adana ve Mersin'e de uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Adana ve Mersin çevrelerinde yarın başlayacak sağanağın, il genelinde akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

5 günlük Adana hava durumu

5 günlük Mersin hava durumu