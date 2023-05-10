Meteorolojiden batı kesimlerde yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Sinop ve Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.