​Meteoroloji’den çok sayıda ile sağanak uyarısı: Beş gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Eskişehir, Bolu ve Karabük çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile Çanakkale’nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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EDİRNE 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 18°C, 33°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

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DENİZLİ 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 24°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

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HATAY 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 18°C, 37°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 35°C

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Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 20°C, 35°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 16°C, 34°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 26°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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AMASYA 19°C, 36°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 19°C, 31°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM 17°C, 35°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 23°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

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MALATYA 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık