Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı: Seferler iptal edildi

Meteoroloji Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak birçok sefer iptal oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısı ile Kuzey Ege'de akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın güneyinde ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren aynı yönlerden esecek fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini yitireceği öngörülüyor.
Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
İptal edilen seferler
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Kabatepe-Gökçeada hattında; Kabatepe'den saat 09.00,13.00, 17.00, 21.00, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri İptal edildi.
Geyikli-Bozcaada hattında; Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri yapılamayacak.