Çanakkale'de fırtına alarmı: Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak

Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.