Çanakkale'de fırtına alarmı: Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak

08:2618/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
AA
Kabatepe-Gökçeada feribotu
Kabatepe-Gökçeada feribotu

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Çanakkale'de beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Diğer hatlarda ulaşımın normal süreceği belirtildi.

Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.


Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.




