Meteoroloji'den Erzurum'a kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

17:5514/11/2025, Cuma
Vatandaşlardan olumsuz durumlara karşı tedbirli olmaları talep edildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesinde akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın Erzurum genelinde etkili olacağı bekleniyor. Cumartesi sabah saatlerinden itibaren özellikle Erzurum’un güney kesimlerinde kuvvetli sağanak, 1600 metre üzeri rakıma sahip yüksek kesimlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Erzurum ve çevresinde yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesinde akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın Erzurum genelinde etkili olacağı bekleniyor.

Cumartesi sabah saatlerinden itibaren özellikle Erzurum’un güney kesimlerinde (Aşkale, Hınıs, Tekman, Palandöken, Çat, Karayazı, Karaçoban ilçeleri) kuvvetli sağanak, 1600 metre üzeri rakıma sahip yüksek kesimlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığındaki düşüş ve kar yağışı nedeniyle sürücülerin trafik güvenliği açısından kış lastiği kullanmaları, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma, don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Açıklamada, ayrıca, olumsuzluklara karşı ilgili kurum ve kuruluşların, iletişim kanallarını kesintisiz açık tutması, araç ve iş makinelerini hazırda bulundurup ekiplerin teyakkuzda olması istendi.




