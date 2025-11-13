Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Çocukların kavgasına aileler karıştı: Yedi yaralı

Çocukların kavgasına aileler karıştı: Yedi yaralı

00:3113/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde de güvenlik önlemi aldı.
Yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde de güvenlik önlemi aldı.

Erzurum'da çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgaya ailelerin de karışmasıyla büyüyen olay sonucu yedi kişi yaralandı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde çocuklar arasında çıktığı belirtilen kavgaya ailelerin karışması sonucu 7 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Beyköy Mahallesi'nde çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Çıkan kavgaya ailelerin de karışmasıyla olay büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 7 kişi, kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde de güvenlik önlemi aldı.



#Erzurum
#kavga
#Tekman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL sınav takvimi 2025 belli oldu: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte Açık Lise yazılı ve e-sınav tarihleri