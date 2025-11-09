Erzurum’da 148 yıl önceki kahramanlık ruhu bir kez daha yaşatıldı

Tarih boyunca Anadolu’nun önemli bir kalesi konumunda bulunan Erzurum’da, genç, yaşlı ve çocukların da aralarında bulunduğu binlerce kişi, 148 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı’nın yaşandığı Aziziye Tabyaları’na saygı yürüyüşü düzenledi. 148 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı’nın yaşandığı Aziziye Tabyaları’nda, şehitler için anma ve o günleri yaşamak için binlerce vatandaş bir araya geldi. Erzurum’da sabah namazı sonrası Ayaz Paşa Camii’nden sela okunması ve ardından minareden tarihi çağrının yapılmasıyla başlayan anma programı, Aziziye Tabyası’nda devam etti. Tarihte "93 Harbi" olarak anılan, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzereyken ellerindeki balta, kazma, kürek ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı’ndaki Aziziye Tabyaları’nda bir anma etkinliği organize edildi. Kars Kapı Şehitliği’nde bir araya gelen vatandaşlar Aziziye Tabyası’na ulaştı.





Kahraman Türk kadını Nene Hatun’un kabri başında anma





Aziziye Tabyası’nda vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası ve Erzurum Müftüsü Yaşar Çapçı’nın dua ettirmesinin ardından, protokol ve vatandaşlar Nene Hatun’un kabrini ziyaret etti. Bu arada tabyaların bakım ve temizliğini üstlenen kurumlara ödül verildi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ait mehteran takımı gösteri yaptı ve marşlar söyledi. Bu arada o anları yaşatan gösteriler de ilgi gördü.





Hüsna nine hem ağladı hem ağlattı





Aziziye Tabyası’nda düzenlenen programa, kahraman Türk kadını Nene Hatun’un torunlarından Güler Yamanlı da katıldı. Güler Yamanlı, Nene Hatun’un son dönemlerinde yanında olduğunu ifade ederek, "O hepimiz için örnek bir insan. Gençlere onu tanımasını tavsiye ederim. Yurdumuzun ve kahraman ecdadımızın kıymetini bilelim" dedi. Bu arada anma ve yürüyüş programına katılan 81 yaşındaki Hüsna Turhan da herkesi duygulandırdı. Hüsna ninenin gözyaşlarına hakim olamaması ise programa katılanları duygulandırdı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de tüm Erzurum halkı ile birlikte ecdadı andıklarını ve o günlerin ruhunu yaşamaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Aziziye Tabyaları’nda askerimizin ve halkımızın mücadelesi tarihimizin altın sayfalarından birini teşkil ediyor. Biz de her yıl 9 kasımda ecdadımızın vermiş olduğu bu mücadeleyi hatırlayalım, onları rahmetle minnetle analım diye tabyalara yürüyoruz" dedi.







