Falezlerden düştü, itfaiye ve AFAD kurtardı

13:019/11/2025, Pazar
DHA
30 metrelik falezlerden bir kişinin düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi.

Antalya'da 30 metrelik falezlerden düşen Bülent Güngör, itfaiye ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Caddesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. 30 metrelik falezlerden bir kişinin düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, çalışma başlattı. Ekipler falezlerden inerek, Bülent Güngör'ün yanına ulaştı. Yaralıyı yukarı çıkartmanın zorluğu üzerine olay yerine deniz polisi istendi. İtfaiye ve AFAD ekibi sedyeye bağladıkları Güngör'ü deniz polisine teslim etti. Bota alınan Güngör, Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Güngör, kendisini bekleyen ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Bülent Güngör'ün hayati tehlikesinin olmadığı, vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.



