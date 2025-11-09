Bebek mamasında 'Botulizm' alarmı: 13 bebek hastaneye kaldırıldı, piyasadan toplatılıyor

ABD'de anne babalar alarma geçti! Ülkede yaygın olarak satılan bir bebek maması markası, zehirli bakterilerle ilişkilendirilen botulizm vakaları nedeniyle paniğe yol açarken aynı mamayı tüketen 13 bebek, solunum ve kas kontrolü kaybı gibi ciddi belirtilerle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. FDA ve CDC, ülke genelinde alarm durumuna geçti. Uzmanlar, kontaminasyonun nasıl gerçekleştiğini ve başka ürünleri etkileyip etkilemediğini araştırıyor.
ABD’de yaygın olarak satılan bir bebek maması markası, tehlikeli bir bakteriyel enfeksiyon şüphesiyle gündeme geldi. Aynı mamayı tüketen 13 bebeğin botulizm belirtileriyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), olayın ardından ürünü piyasadan toplatma kararı aldı.
FDA tarafından yapılan açıklamaya göre, ByHeart Inc. firmasına ait Whole Nutrition isimli bebek mamasının iki ayrı üretim partisi geri çağrıldı. Şirketin gönüllü olarak başlattığı bu geri çağırma süreci, 10 farklı eyalette ortaya çıkan botulizm vakalarının ardından başlatıldı.
Yetkililer, Arizona, Kaliforniya, Illinois, Minnesota, New Jersey, Oregon, Pensilvanya, Rhode Island, Teksas ve Washington eyaletlerinde 13 bebeğin söz konusu mamayı tükettikten sonra hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Neyse ki şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.
FDA, kontaminasyonun nasıl meydana geldiğini ve üretim sürecinde başka ürünlerin de etkilenip etkilenmediğini araştırıyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise söz konusu ürünün çevrimiçi platformlar ve büyük market zincirleri aracılığıyla satıldığını, ABD genelindeki toplam mama satışlarının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturduğunu açıkladı.
CDC, geri çağrılan mamayı satın alan ailelere ürünün parti numarasını not etmeleri, ardından mamayı imha etmeleri veya satın aldıkları noktaya iade etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca mamaya temas eden biberon, kaşık ve yüzeylerin bulaşık makinesi ya da sıcak sabunlu su ile iyice temizlenmesi gerektiği vurgulandı.
Yetkililer, bu mamayı tükettikten sonra yetersiz beslenme, baş kontrolünde zayıflama, yutma güçlüğü ya da yüz kaslarında donukluk gibi belirtiler gösteren bebeklerin derhal hastaneye götürülmesi gerektiğini bildirdi.
Bebek botulizmi nedir?
Bebek botulizmi, sindirim sisteminde toksin üreten bakterilerin çoğalmasıyla ortaya çıkan nadir ama ciddi bir hastalık olarak biliniyor. Genellikle bir yaşın altındaki bebeklerde görülüyor. CDC’ye göre, belirtiler haftalar içinde gelişebiliyor ve erken fark edilmediğinde sinir sistemini etkileyerek ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.
Sağlık uzmanları, ailelere mama ve gıda seçiminde dikkatli olmaları, ürünlerin üretim ve son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri çağrısında bulundu.