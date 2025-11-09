Bebek mamasında 'Botulizm' alarmı: 13 bebek hastaneye kaldırıldı, piyasadan toplatılıyor

CDC, geri çağrılan mamayı satın alan ailelere ürünün parti numarasını not etmeleri, ardından mamayı imha etmeleri veya satın aldıkları noktaya iade etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca mamaya temas eden biberon, kaşık ve yüzeylerin bulaşık makinesi ya da sıcak sabunlu su ile iyice temizlenmesi gerektiği vurgulandı.





Yetkililer, bu mamayı tükettikten sonra yetersiz beslenme, baş kontrolünde zayıflama, yutma güçlüğü ya da yüz kaslarında donukluk gibi belirtiler gösteren bebeklerin derhal hastaneye götürülmesi gerektiğini bildirdi.



