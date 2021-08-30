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İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul ve 10 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava durumu açıklamasında İstanbul için de uyarı yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden İstanbul ve 10 ile yağış uyarısı
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası. (30 Ağustos hava durumu)
Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası. (30 Ağustos hava durumu)
  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu 35
  • İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 33
  • Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu 35
  • Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 30
  • Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 30
  • Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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