Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinin tamamı bugün itibariyle yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden orta yer yer kuvvetli, iç kesimlerde fırtınamsı rüzgar (30 - 50km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölge illerinden Bayburt ve Gümüşhane’de karla karışık yağmurun yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşeceği öngörülüyor.

Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun’da da gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Yağışların gelecek hafta başına kadar kıyı kesimlerde aralıklı sağanak yağış şeklinde, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur olarak devam edeceği belirtilerek 1 Aralık Pazar günü Bayburt merkez ve ilçelerinde kar yağışının etkili olacağı kaydedildi.

DOĞU ANADOLU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Doğu Anadolu Bölgesi karla karışık yağmurlu havanın etkisi altına girecek. Yağış yüksek kesimlerde kara dönüşecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin tamamı bugün itibariyle yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölge genelinde yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimler kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden orta kuvvette esecek.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İl bazında Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kars, Ardahan ve Ağrı’da bugün itibariyle başlayıp önümüzdeki Pazar gününe kadar karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklı olarak devam edeceği Iğdır’da ise yağmur yağışı görüleceği öngörülüyor.

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