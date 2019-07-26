​Meteoroloji'den Karadeniz için son dakika sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık