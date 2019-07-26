Gündem Meteorolojiden Karadeniz için son dakika sağanak uyarısı
ORDU SAMSUN TRABZON

​Meteoroloji'den Karadeniz için son dakika sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Karadeniz için son dakika sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, orta ve doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Faiz düştü ezber bozuldu

Faiz düştü ezber bozuldu

4,5 yıl aradan sonra yapılan faiz indirimi, ezber bozan karar oldu.
Hakkarideteröre ağır darbe

Hakkari'de
teröre ağır darbe

​Yüksekova'daki operasyonda 8 terörist öldürüldü.
Seçerek 40 kurbanlığı çaldılar

Seçerek
40 kurbanlığı çaldılar
Dolarda<br>bir ilk yaşandı

Dolarda
bir ilk yaşandı

​2008 krizi sonrasında yaklaşık iki kat arttı.
Hızlandırın talimatı

Hızlandırın talimatı

81 ilin ardından ilçe merkezlerine de ulaştırılacak.
Çok kuvvetli geliyor

Çok kuvvetli geliyor

​Meteoroloji'den Karadeniz için yeni uyarı.

Parçalayıp<br> bavula koymuş

Parçalayıp
bavula koymuş

​Eve döndüklerinde gördükleri dehşet vericiydi.

Korgeneraller<br> YAŞ'ı bekliyor

Korgeneraller
YAŞ'ı bekliyor

Erdoğan, başkanlığında 1 Ağustos'ta toplanacak.

Türk tırlarına <br>gümrük zulmü

Türk tırlarına
gümrük zulmü

Suudiler, Türk araçlarını gümrükte bekletiyor.
Mossad’a top atışı

Mossad’a top atışı

İsrailli ajanların yardımına ABD yetişti.
Anlaşmaları <br>askıya aldı

Anlaşmaları
askıya aldı

​İsrail'in işgal girişimlerine Filistin'den sert tepki.
Maraş açılacak

Maraş açılacak

Maraş'ın açılması için ilk adım atıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.