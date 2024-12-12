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Meteorolojiden Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına uyarısı

Meteorolojiden Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına uyarısı

15:5912/12/2024, Perşembe
AA
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İki bölgeye fırtına uyarısı yapıldı.
İki bölgeye fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojinin son tahminlerine göre, Batı Karadeniz ve Akdeniz Körfezi'nin batısında fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan
na göre, Batı Karadeniz'in doğusunda, yarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına çıkacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Akdeniz Körfezi'nin batısında da fırtınanın aynı kuvvetle bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden etkili olması bekleniyor. Fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



#Akdeniz Körfezi
#Batı Karadeniz
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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