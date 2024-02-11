Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.









Saatteki hızı 70 km'yi bulacak





Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.





Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.









Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:





Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15





İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu 16





İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18





Adana: Parçalı ve az bulutlu 21





Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18





Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21





Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18





Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6





Diyarbakır: Parçalı bulutlu 17









İstanbul'da şiddetli fırtına: Bazı vapur seferleri iptal oldu





Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.





Açıklamada, Bostancı-Moda-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.











