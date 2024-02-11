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Meteorolojiden kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı: Saatteki hızı 70 km'yi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Şubat hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor. İşte il il hava durumu..

09:07 - 11/02/2024 Sunday
Güncelleme: 09:11 - 11/02/2024 Sunday
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.



Saatteki hızı 70 km'yi bulacak


Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15


İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu 16


İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18


Adana: Parçalı ve az bulutlu 21


Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21


Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6


Diyarbakır: Parçalı bulutlu 17



İstanbul'da şiddetli fırtına: Bazı vapur seferleri iptal oldu


Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.


Açıklamada, Bostancı-Moda-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.




#İstanbul
#Hava durumu
#Meteoroloji
#Yağış
#Fırtına
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