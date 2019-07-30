Gündem Meteorolojiden Trakya için sağanak yağış ve sel uyarısı
TEKİRDAĞ

Meteoroloji'den Trakya için yağış uyarısı

Meteoroloji'den Trakya için sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Trakya Bölgesi kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Yapılan açıklamada, yağış dolayısıyla oluşabilecek sel, su baskını ve yıldırım tehlikelerine karşı vatandaşların dikkatli olması vurgulandı. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, bu akşam Edirne, Kırklareli ve Kars, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kırklareli il merkezi ile Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemizin doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların bu akşam saatlerinde Kırklareli il merkezi ile Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu

ANKARA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 32°C

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Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 22°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 22°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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