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Meteoroloji'den uyarı: İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Trakya’nın batısı ve Doğu Toroslar’ın yerel, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara ve İç Ege’nin doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Batı Karadeniz’in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 30 Mayıs 2021 yurt geneli hava durumu...

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden uyarı: İstanbul ve birçok ilde sağanak yağışlar geliyor (Bugün hava nasıl olacak?)
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Meteoroloji'den yurt geneline ilişkin hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Hafta içi beklenen sıcaklık değerlerini haritalı olarak paylaşan Meteoroloji, sıcaklıkların Batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, Doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu. Meteoroloji, Salı gününü işaret ederek bu tarihten itibaren Batı bölgelerinde 2 ila 4 derecelik düşüşler görüleceğini ve sağanak yağış beklendiğini kaydetti.


BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, batı ve iç kesimlerde genellikle batılı ve kuzeybatılı, Akdeniz bölgesinde güneyli; doğu kesimlerde ise güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Göller Yöresinde yer yer güneybatılı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 26
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Samsun: Parçalı bulutlu 22
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

İSTANBUL VE BİRÇOK İLDE SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Meteoroloji'nin hava durumu tahmin haritasına göre, Pazartesi itibarı ile başlayacak sağanak yağışlar, hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Yağışlar, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde etkili olacak.

HAFTA İÇİ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Salı gününden itibaren batıdan başlayarak sıcaklıkların azalacağı, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesi bekleniyor.

İşte, hafta içi beklenen sıcaklıklar...

31 Mayıs Pazartesi

1 Haziran Salı

2 Haziran Çarşamba

3 Haziran Perşembe

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