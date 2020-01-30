Gündem Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı Sıcaklıklar 4 derece daha düşecek
İSTANBUL

Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı: Sıcaklıklar 4 derece daha düşecek

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in kıyı kesimleri sağanak yağışın etkisi altında. İç bölgelerde ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Diğer yandan Akdeniz'de lodosun etkili olacağı tahmin edilirken hava sıcaklığının, Marmara ve Batı Karadeniz'de 2 ile 4 derece azalması öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
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İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

  • Kırklareli, Edirne Iğdır, Ağrı ve Van dışında tüm yurtta yağış öngörülüyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

  • Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinde görülecek yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIK 4 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının, Marmara ve Batı Karadeniz'de 2 ile 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor.

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşamsaatlerine kadar Batı ve Orta Akdeniz'de güneyli yönlerden, yarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz ve İç Anadolu'nunToroslar kesiminde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtınaşeklinde esmesi bekleniyor.

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