Meteoroloji'den yeni yüksek sıcaklık uyarısı: Bazı iller kavrulacak

Meteoroloji, 17 Temmuz'a ait hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Raporda, bazı iller için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.





Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyredeceği belirtilirken, bazı iller için de rüzgar ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.





Sıcaklıkların bazı illerde 40 dereceyi aşması bekleniyor.





Marmara Bölgesi'nde İstanbul'da hava sıcaklığının 36 derece olması beklenirken, Edirne'de hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşması bekleniyor.





Ege Bölgesi'nde en yüksek sıcaklıkların 40 dereceyle Manisa'da görülmesi beklenirken, Akdeniz'de ise Adana'da sıcaklıkların 36 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.





MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın güneyi ve Bursa'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.





BURSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





EDİRNE °C, 41°C

Az bulutlu





İSTANBUL °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu





KOCAELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu





EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Afyonkarahisar'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.





A.KARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DENİZLİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu





İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık





MANİSA °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu





AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık





ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.





ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





ÇANKIRI °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





SİVAS °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.





BOLU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





DÜZCE °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





SİNOP °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu





ZONGULDAK °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.





AMASYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ARTVİN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.





SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu





TRABZON °C, 30°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





ERZURUM °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.





KARS °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.





MALATYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu





VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık





SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık











